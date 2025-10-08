őrsi gergelymarczibányi téri sportcentrumbojkottmnb
Molinón kéri Őrsi Gergely a Marczibányi téri sportcentrum bojkottálását

Szajki Bálint / 24.hu
admin Mázsár Tamás
2025. 10. 08. 11:26
Őrsi Gergely egy molinót feszített ki a Marczibányi téri sportcentrum kerítésére, melyen az olvasható, hogy az MNB alapítványai és alapkezelő cégei díjfizetés nélkül használják a sportpályát, melyeket a II. kerülettől béreltek. A polgármester szerint már több száz milliós tartozás halmozódott fel, amelyet nem akarnak kifizetni és a pályát sem akarják visszaadni.

Kérem, ne gazdagítsa a hálózatot! Bojkottálja a sportpálya használatát!

– kéri a polgármester a molinón.

Nemrég számoltunk be arról, hogy Budapest II. kerületének önkormányzata hiába próbálja két éve birtokba venni a tulajdonában álló Marczibányi téri sportközpontot, a bérlő – a nemrég még Matolcsy Ádám köréhez, jelenleg pedig a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványához köthető – vállalat nem adja át a területet.

Két éve nem tudja birtokba venni saját sportcentrumát a II. kerületi önkormányzat
A Marczibányi téri sportközpont nemrég még Matolcsy Ádám köréhez volt köthető, jelenleg pedig a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványához.

