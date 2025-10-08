Mégis megkapja az egymilliárdos kártalanítást Bábolna a dögtemetőben elhelyezett, 5000 leölt állat után

Bábolna megkapja a kormány által beígért kártalanítási összegeket a ragadós száj- és körömfájásjárvány miatt ott elhelyezett ötezer állattetem után, közölte a település önkormányzata, amely azt ígéri, hogy településfejlesztésre fordítják majd a megítélt egymilliárdos összeget. „Ehhez az összeghez a település hamarosan hozzáférhet a megegyezés értelmében” – írták.

Mint ismert, Lázár János építési és közlekedési miniszter júliusban közölte, hogy a bábolnai polgármester, Horváth Klára elutasította az egymilliárdos kártérítési ajánlatot, noha a kormánynak fontos lett volna, hogy az évi 100 milliós nagyságrendű támogatás mellett ezt is átadhassák. A felkínált összeget a miniszter szerin a polgármester nem fogadta el, mivel „ennél sokkal többre gondolt”. „Megittam a kávémat, megköszöntem az együttműködés lehetőségét és távoztam” – írta le az idén május 6-án történteket Lázár János.

Horváth Klára polgármester máshogy emlékezett a történtekre. Nevetségesnek és felháborítónak nevezte Lázár szavait, ugyanis állítása szerint ő nem utasította vissza a kárpótlási pénzt. A polgármester szerint a város a találkozójuk óta, amelyről elismerte, hogy nem a legbarátságosabb hangnemben zajlott, abban a hiszemben levelezett a miniszterrel és minden érintettel, hogy a támogatások úton vannak, sőt állítása szerint később Czunyiné Bertalan Judit képviselőtől is azt a megerősítést kapta, hogy a folyamat zajlik.

Úgy tűnik, ez a folyamat most lezárult, miután a városvezetésnek sikerült megállapodnia a kormánnyal.