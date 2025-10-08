- Gulyás Gergely üzent Varga Juditnak a visszatérésről – Magyar Péter szerint a volt felesége érzi, mi a három gyerekük érdeke
- Veszélybe került a januári 13 százalékos minimálbér-emelés
- Uniós védelmi biztos: Fel kell készülnünk a háborúra
- Vizsgálat indult a Tisza-applikáció állítólagos adatszivárgása ügyében
- Bírósági döntés van, le kell állítani a gödi Samsung SDI akkugyárát
- Videón, ahogy fejbe rúgta a mentős a hordágyon fekvő embert a hatvani vasútállomáson
- Hadházy: Saját magamat csapnám be, ha azt mondanám, hogy ezen most változtatni tudok
- Öt évet kapott a rendőrségen dolgozó biztonsági őr, aki pornográf felvételek küldésére kényszerített általános iskolás kislányokat
- Őrizetbe vették az Európai Kézilabda Szövetség alelnökét
A nap legfontosabb hírei – 2025. október 8.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!