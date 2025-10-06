tiszalúcvonatéletmentésöngyilkossági kísérlet
Vonat elé akart ugrani egy kétségbeesett fiú

admin Kolontár Krisztián
2025. 10. 06. 16:03

Bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy vonat elé akar ugrani egy kétségbeesett fiatal fiú. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a rendőrök azonnal a tiszalúci vasútállomásra mentek, de nem találták meg a helyszínen a fiút. A Szerencsi Rendőrkapitányság Taktaharkányi Rendőrőrsének munkatársai felvették a kapcsolatot a hozzátartozókkal, akik megadták a fiatal telefonszámát is.

A rendőrök ezután végig vonalban voltak a kétségbeesett fiúval, folyamatosan beszéltek vele, és igyekeztek megnyugtatni és meggyőződni arról, hogy van segítség és megoldás a problémáira. 

Időközben a járőrök feltételezett tartózkodási helyére, a Taktaharkány és Tiszalúc közötti vasúti pályaszakaszra indultak, miközben a rendőrség értesítette a vasúttársaságot is, hogy a vonatok ezen a szakaszon lassítva közlekedjenek. Néhány perccel később újabb információ érkezett, miszerint a fiatal előjött Tiszalúcon egy bokros területről, és felszállt egy vonatra.

A járőrök a szerelvény megállásakor, Taktaharkány állomáson biztonságban megtalálták a fiút. Ezt követően értesítették a hozzátartozókat, a mentősök pedig kórházba szállították a fiút további kivizsgálás céljából. Egy húsz év körüli fiú Sopronnál lépett a vonat elé.

