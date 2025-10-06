bűnügykonyárállatkínzásítélet
Fél év felfüggesztettet kapott a konyári férfi, aki halálra kínozta a kutyáját

2025. 10. 06. 16:53

Fél év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte büntetővégzésében a Berettyóújfalui Járásbíróság azt a konyári férfit, aki tavaly júliusban halálra kínozta a kutyáját. A Debreceni Törvényszék közleménye szerint a férfi tavaly júliusban egy vastag faággal többször is ráütött az állat fejére, testére és lábára.

Az ütésektől a kutya vonyítani kezdett és a feje is vérzett. Az állat gazdáját egyáltalán nem érdekelte, hogy komoly sérüléseket okozott a kutyának. Egy másfél méteres lánccal kikötötte az udvar hátsó részén egy vashoz, majd letakarta egy hullámpalával,

A férfi a nyári melegben, 2024. július 5-ig ott tartotta az ebet, nem gondoskodott a megfelelő ellátásáról, és orvoshoz sem vitte. A férfi a magatartásával különös szenvedést okozott kutyájának, ami ennek következtében elpusztult.

A bíróság hat hónap börtönbüntetésre ítélte az állatkínzót, de ennek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztette. Az autóval vonszolt kutya, Rozi történetéről ide kattintva olvashat. 

