Hat napja nem találják a terepmunka közben eltűnt biológus hallgatót

Hat napja szerepel a rendőrség körözési listáján a 25 éves Huttman Máté, az elsőéves biológusnak készülő PhD-hallgató, akinek múlt hét kedden veszett nyoma a Hortobágy-Berettyó csatornában, számolt be az esetről az RTL Híradó.

Társaival halbiológiai terepmunkát végeztek, amikor egy örvény lerántotta a csónakjukat, hárman ki tudtak úszni a partra, ám őt azóta sem találják. Napok óta folyamatosan keresik, már a folyó Békés vármegyei szakaszán is.

Csónakkal, szonárral, kutyával folytatják majd a keresést, és a tervek szerint búvárok merülnek majd le a zsilip előtti iszapos területre.

A rendőrség víziközlekedés veszélyeztetése miatt nyomoz és a Debreceni Egyetemen is belső vizsgálat indult.