eltűnthuttman mátérendőrség
Belföld

Hat napja nem találják a terepmunka közben eltűnt biológus hallgatót

24.hu
2025. 10. 06. 19:24

Hat napja szerepel a rendőrség körözési listáján a 25 éves Huttman Máté, az elsőéves biológusnak készülő PhD-hallgató, akinek múlt hét kedden veszett nyoma a Hortobágy-Berettyó csatornában, számolt be az esetről az RTL Híradó.

Társaival halbiológiai terepmunkát végeztek, amikor egy örvény lerántotta a csónakjukat, hárman ki tudtak úszni a partra, ám őt azóta sem találják. Napok óta folyamatosan keresik, már a folyó Békés vármegyei szakaszán is.

Csónakkal, szonárral, kutyával folytatják majd a keresést, és a tervek szerint búvárok merülnek majd le a zsilip előtti iszapos területre.

A rendőrség víziközlekedés veszélyeztetése miatt nyomoz és a Debreceni Egyetemen is belső vizsgálat indult.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kövér László elismerte, átfutott az agyán, hogy inkább nem ad szót Semjénnek a parlamentben
444: Az Orbán vejéhez közeli építkezés engedélyt kapott, hogy éjjel-nappal dolgozhassanak, nem kímélve a környék lakóit
Republikon: 8 százalékponttal vezet a Tisza a Fidesz előtt a biztos pártválasztóknál, egyre többen jelzik, hogy elmennek majd szavazni
Orbán Viktor: Tárgyalunk róla, hogyan lehetne úgy kinyitni a katát, hogy lehessen szabadabban számlázni
Már megint megbuktatnák Von der Leyent, de felkérdezték Orbánt is
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik