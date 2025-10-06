Nagy erőkkel keres a rendőrség egy Budapestről eltűnt 27 éves férfit, aki orvosi segítségre szorulhat

Nagy erőkkel keresi a rendőrség a 27 éves Nagy Viktort, írja a police.hu. A rendelkezésre álló adatok szerint a 27 éves férfi október 3-án budapesti lakásából ismeretlen helyre távozott.

Orvosi segítségre szorulhat, a rendőrök jelenleg is keresik.

Nagy Viktor körülbelül 175 centiméter magas, haja barna színű, eltűnésekor kék kabátot, fekete farmernadrágot és fekete-fehér sportcipőt viselt.

A rendőrség kéri, hogy aki Nagy Viktor tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.