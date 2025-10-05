Elütött egy embert a négyes metró

Elütött egy embert az M4-es metró Budapesten, a Rákóczi téri állomáson vasárnap délelőtt, nem sokkal 11 óra előtt – írja az MTI a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye alapján.

A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik kiemelték a sínek közül, és átadták a mentőknek az elgázolt embert. A műszaki mentés idejére leállt a forgalom, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint azonban azóta már helyreállt a közlekedés.

Hogy az érintett személy milyen körülmények között került a sínekre, nem közölték.