Orbán Viktor arcba fütyülése és az Áder-bábu: egy pert nyert, egyet elvesztett Szabó Tímea Strasbourgban

Egy pert nyert, egyet elvesztett Strasbourgban Szabó Tímea a napokban.

Az országgyűlési képviselő előbb a Facebook-oldalán számolt be róla, hogy jogtalanul büntette meg a Fidesz a rabszolgatörvény elleni tiltakozás miatt a parlamentben. Ebben az ügyben több ellenzéki képviselőtársával együtt indítottak keresetet.

Posztjában felidézi: „2018. december 12-én – amikor a Fidesz a Munka Törvénykönyvének »rabszolgatörvényként« elhíresült módosítását próbálta átnyomni a parlamenten – mi, ellenzéki képviselők, tiltakoztunk a dolgozókat kizsigerelő jogszabály ellen, és megpróbáltuk megakadályozni, hogy a házelnök levezesse a szavazást”.

Kövér László ezért példátlanul magas pénzbírságokat szabott ki ránk – rám is. Az indoklás szerint megzavartuk a parlament működését. A büntetés után a strasbourgi bírósághoz fordultunk.

A bíróság most egyhangúlag kimondta, hogy a Fidesz és Kövér László megsértette a véleménynyilvánításhoz fűződő jogainkat (Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikke) nem volt tisztességes az eljárás. Még arra sem volt lehetőségünk, hogy megvédjük magunkat. A törvény által erre előírt Mentelmi bizottság sem hallgatott meg, mert az ülés káoszba fulladt, a kormánypárti tagok nem tudtak megegyezni a napirendben. Tehát még a saját, amúgy tisztességtelen eljárási szabályaikat sem tartották be. A kormány állításával ellentétben nem alkalmaztunk fizikai erőszakot. Az ilyen parlamenti akciók is a szólásszabadság részét képezik, még akkor is, ha zavaróak, szokatlanok vagy éppen a hatalom számára kellemetlenek

– írta.

Az Áder-bábu

Egy másik ügyben viszont arányos és szükséges volt Szabó Tímea tiszteletdíjának csökkentése az Emberi Jogok Európai Bíróságának jogerős ítélete szerint, ezt már az Országgyűlés Sajtóirodája közölte pénteken az MTI-vel.

A közlemény alapján az Emberi Jogok Európai Bírósága elfogadhatatlannak nyilvánította és elutasította Szabó Tímea független képviselő keresetét, amelyben panasszal élt az Országgyűlés egy 2017-es, őt szankcionáló döntése miatt.

Szabó Tímea független országgyűlési képviselő az Országgyűlés 2017. május 8. napján tartott ülésén Áder János köztársasági elnök eskütételét követően az elnök beszédének megkezdése előtt székére felállva elővett egy mintegy 30 centiméter magas marionettbábut, melyre Áder János arcképét rögzítette – emlékeztettek rá.

A képviselő a bábut a magasba emelte, majd a következőt mondta:

Nem köztársasági elnök, egy bábu.

Ezután, noha a házelnök csengetéssel szólította fel az említett magatartás befejezésére, a köztársasági elnök beszédének egésze alatt, továbbra is a széken állva, folyamatosan mozgatta a magasba emelt bábut – tették hozzá.

Ezt követően az Országgyűlés elnöke elrendelte Szabó Tímea havi tiszteletdíjának egyharmaddal való csökkentését arra hivatkozva, hogy a képviselő magatartása súlyosan sértette az Országgyűlés tekintélyét, rendjét.

Úgy folytatták, hogy Szabó Tímea az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága előtt megtámadta a házelnöki döntést, azt kifogásolva, hogy a vele szemben kiszabott bírságnak nem volt jogalapja, továbbá aránytalan volt. A bizottság meghallgatta a képviselőt, majd három ellenszavazattal és két tartózkodással a panaszt elutasította.

A képviselő az Országgyűlés plenáris üléséhez fordult, kérve a házelnöki döntés hatályon kívül helyezését, amely azonban 2017. május 30-án a szankciót helybenhagyta.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának csütörtökön meghozott, jogerős döntése szerint a bábu bemutatása és mozgatása az ünnepélyes ülésen alkalmas volt a rend megzavarására, emellett a kérelmező más módon is kifejthette volna a véleményét – különösen a köztársasági elnök megválasztása előtt és alatt vagy a médiában – így a szankció igazolható volt – írták.

A közlemény szerint az eljárási biztosítékok tekintetében a bíróság megállapította, hogy az országgyűlési törvény lehetőséget biztosított Szabó Tímea számára arra, hogy a házelnök döntésével szemben a mentelmi bizottsághoz forduljon, amivel a képviselő élt is.

Mindezek alapján az Emberi Jogok Európai Bírósága úgy ítélte meg, hogy a kérelmező havi fizetésének egyharmadát kitevő, egyszeri illetménycsökkentés nem volt aránytalan, az „szükséges” volt egy demokratikus társadalomban, és kimondta, hogy a kérelmező panasza nyilvánvalóan megalapozatlan, ezért azt elutasította – áll a közleményben.