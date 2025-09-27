Fekete-Győr András is csatlakozott a kiránduláshoz

Fekete-Győr András, a Momentum alapító elnöke, korábbi parlamenti képviselője is részt vesz a kiránduláson. A politikus a Kontrollnak azt nyilatkozta, hogy a magyar történelem talán legaljasabb és legprimitívebb köpénzlopása, amit az Orbán család bemutat Hatvanpusztán. Szerinte ezt mindenkinek látnia kell, az eseményt egy fontos kedeményezésnek tartja Hadházy részéről. Úgy látja, jó családi program lenne, ha szafarizni is tudnának, de a jelek szerint a zebrákat elzárták.