24 órás ellenőrzésrendőrségváci út
Belföld

Egy nap alatt hat ittas vezetőt állítottak meg a rendőrök a Váci úton

Mohos Márton / 24.hu
admin Mázsár Tamás
2025. 09. 26. 07:56
Mohos Márton / 24.hu

A rendőrség munkatársai a Katasztrófavédelemmel, a Polgárőr Egyesülettel és a közterület-felügyelőkkel szeptember 20-án a Váci úton 24 órás ellenőrzést tartottak. A police.hu oldalán közzé is tették az eredményt:

  • ittas vezetés miatt hat emberrel szemben kellett intézkedniük, közülük ketten közigazgatási szabályszegést követtek el, négy sofőr esetében azonban az alkoholszint a bűncselekmény határát is meghaladta, ezért elfogták őket.
  • Egy embert vagyon elleni bűncselekmény gyanúja miatt, további hat személyt pedig engedély nélküli vezetés miatt állították elő.
  • Elfogtak egy betörőt is.
  • A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 38, tilos jelzésen történő áthaladás miatt két esetben szabtak ki közigazgatási bírságot. Szabálysértési feljelentést egy-egy esetben tettek: kötelező felelősségbiztosítás hiánya és tilos jelzésen történő áthaladás miatt.
  • Összesen öt tuningolt, engedély nélkül átalakított jármű akadt fenn az ellenőrzésen. Két esetben a rendőrök a helyszínen elvették a forgalmi engedélyt és szabálysértési feljelentést tettek, további három sofőrt pedig helyszíni bírsággal büntettek.
  • Helyszíni bírságot további tizenkét esetben is alkalmaztak, egy motorost egykerekezős mutatványa, ötöt vezetés közbeni mobiltelefon-használat, két-két embert pedig lejárt műszakiérvényesség, motorkerékpár szabálytalan kivilágítása, valamint a kötelező haladási irány megszegése miatt szankcionáltak.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Sydney van den Bosch néhány hete kórházba került, orvosa azt mondta neki, felejtse el, hogy akár egy napra is elhagyja Magyarországot
Lázár János: A pedofilokat ki kell herélni, ezt be kell vezetni
„A sport soha nem adott nekem anyagi stabilitást” – újabb neves úszó csatlakozott a pénz miatt a doppingolimpiához
Azonnali hatállyal kirúgtak egy orvost a Dél-pesti Centrumkórházban
Sokkolta a „zsoltibácsizás” a kormányoldalt, pedig a Fidesznek évtizedes múltja van a fekete kampányokban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik