Egy nap alatt hat ittas vezetőt állítottak meg a rendőrök a Váci úton

A rendőrség munkatársai a Katasztrófavédelemmel, a Polgárőr Egyesülettel és a közterület-felügyelőkkel szeptember 20-án a Váci úton 24 órás ellenőrzést tartottak. A police.hu oldalán közzé is tették az eredményt:
- ittas vezetés miatt hat emberrel szemben kellett intézkedniük, közülük ketten közigazgatási szabályszegést követtek el, négy sofőr esetében azonban az alkoholszint a bűncselekmény határát is meghaladta, ezért elfogták őket.
- Egy embert vagyon elleni bűncselekmény gyanúja miatt, további hat személyt pedig engedély nélküli vezetés miatt állították elő.
- Elfogtak egy betörőt is.
- A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 38, tilos jelzésen történő áthaladás miatt két esetben szabtak ki közigazgatási bírságot. Szabálysértési feljelentést egy-egy esetben tettek: kötelező felelősségbiztosítás hiánya és tilos jelzésen történő áthaladás miatt.
- Összesen öt tuningolt, engedély nélkül átalakított jármű akadt fenn az ellenőrzésen. Két esetben a rendőrök a helyszínen elvették a forgalmi engedélyt és szabálysértési feljelentést tettek, további három sofőrt pedig helyszíni bírsággal büntettek.
- Helyszíni bírságot további tizenkét esetben is alkalmaztak, egy motorost egykerekezős mutatványa, ötöt vezetés közbeni mobiltelefon-használat, két-két embert pedig lejárt műszakiérvényesség, motorkerékpár szabálytalan kivilágítása, valamint a kötelező haladási irány megszegése miatt szankcionáltak.