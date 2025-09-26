Orbán szerint ha támogatni akarjuk a szülőket, hogy embert faragjanak a gyerekeikből, támogatni kell a sportot

orbán viktorinterjúsemjén zsoltkossuth rádió
Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / MTI
admin Rugli Tamás
2025. 09. 26. 08:06
A kormány adókedvezményeiről esett néhány szó, majd Orbán átkötött arra, hogy ebben a bolond világban nagy szükség van a fegyelemre, alázatra, a teljesítmény elvárásra, ezek pedig a sportöltözőkben vannak jelen. Ezért a miniszterelnök szerint ha támogatni akarjuk a szülőket, hogy embert faragjanak a gyerekeikből, akkor támogatni kell a sportot.

„Megdöbbenve hallottam, hogy a tiszások a sport tao megszüntetésében gondolkodnak” – szúrta közbe Orbán, hangsúlyozva, hogy itt nem az élsportról, hanem a családokról van szó.

