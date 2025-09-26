Orbán az orosz energia kiváltásáról: erről nincs értelmes vita

Orbán szerint egyetlen értelmes álláspont van ebben az ügyben: Magyarországnak nincs tengerpartja, ezért képtelenség hajókon gázt vagy olajat szállítani. Marad a vezeték, aminek két vége van: egyik oldalon „betöltik a naftát”, a másikon megérkezik. Ilyen pedig a déli vezeték mellett csak olyan van, amely Oroszország felől jön.

„Beszéltem erről az amerikai elnökkel is egyébként” – majd kitért az IMF-re, amit bár általában kritikus szemmel néz a kormány, most a szervezet jelentésére hivatkozott a miniszterelnök, miszerint, ha leválnánk az orosz energiáról, „ahogy azt a félnótás brüsszeli politikusok követelik”, térdre rogyna a magyar gazdaság.

Orbán szerint a kulcs ebben a vitában az, hogy Magyarországnak nem szabad úgy viselkednie, mintha kívülről rángathatnának minket és megmondhatnák, hogy mit tegyünk, azt kell tenni, ami a magyarok érdeke. A kérdésre, hogy mit szólt ehhez Donald Trump, Orbán azt mondta, az Egyesült Államok és Magyarország is szuverén ország, nincs szükség arra, hogy bármelyik fél elfogadja a másik érveit.