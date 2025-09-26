Megjelent a rendelet, ami terrorszervezetté nyilvánítja Magyarországon az Antifát

Megjelent az a rendelet, amely az Antifa szervezeteket terrorszervezetté nyilvánítja. Erről péntek reggel beszélt Orbán Viktor a Kossuth rádióban. A miniszterelnök szerint Magyarország sokáig a béke szigete volt, de már a kapuban van szerinte a gyűlölet és az erőszak, ami ellen most az első lépést megteszik, és a törvény teljes szigorával fognak lecsapni.

A Magyar közlönyben megjelenő rendelet szerint Magyarország minden rendelkezésre álló eszközzel fellép a szervezett, politikai erőszakot alkalmazó csoportokkal szemben. Ezután hosszan sorolja, hol követtek el az elmúlt években külföldön ilyen erőszakot.

A rendelethez csatolt melléklet szerint Magyarország terrorizmus elleni nemzeti listája két új taggal bővült:

„Antifa” csoportosulás

Hammerbande / Antifa Ost.

Orbán Viktor ebben Donald Trump elnök mintáját követi, aki a Charlie Kirk elleni merénylet után jelentette be, hogy terrorszervezetté nyilvánítja az Antifát. Az Antifa inkább gyűjtőnév, az antifasiszta rövidítése, nem konkrét csoportról van szó, így definiálni is nehéz, hogy kiket értenek alatta.