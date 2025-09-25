dobrev kláraszőlő utcai javítóintézetsemjén zsoltsajtótájékoztató
Dobrev Klára: Tessék csak megtorlással fenyegetni, az igazság akkor is ki fog derülni

2025. 09. 25. 13:15
Dobrev Klára a DK elnöke csütörtökön rövid videót tett közzé a Szőlő utcai javítóintézet ügyével kapcsolatban. Dobrev arról beszélt, hogy hazugság, amit Gulyás Gergely a Kormányinfón mondott, vagyis, hogy kiskorú érintettsége nem merült fel. Dobrev arra hivatkozik, hogy az a nő, aki az első jelzést tette a letartóztatott igazgatóval szemben beszélt arról, hogy egy 13 éves kislány is áldozat lehetett és orális szexre kényszeríthette őt a volt igazgató. Igaz, a férfi ekkor nem a Szőlő utcai intézményben dolgozott. Dobrev azt is mondta, hogy a rendőrség titoktartási nyilatkozatot íratott alá minden Szőlő utcai érintettel, így ki sem derülhet, hogy mi történt az épületben. Dobrev ezután azt üzente, hogy egy 13 éves igenis kiskorú és az orális szexre kényszerítés igenis pedofília.

Kocsis Máté csütörtökön megtorlást és forró őszt ígért Dobrev Klárának. A DK elnöke erre is reagált. Azt mondta:

Tessék csak fenyegetni minket megtorlással, az igazság akkor is ki fog derülni.

