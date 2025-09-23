Orbán: Krasznahorkai regénye a múlt, itt már nincsenek eltűnő vonatok, nincsenek lepukkant állomások és nincsenek ideges masiniszták sem

Lőkösházán tartott sajtótájékoztatót Orbán Viktor, miután elkészült a Békéscsaba–Lőkösháza-vasútvonal felújítása. A kormányfő Krasznahorkai László regényének felidézésével kezdte, amelyben egy vonat tart egy meg nem nevezett város, de feltehetően Békéscsaba felé. Ami

ott abban a regényben elénk tárul, az Lázár miniszter úr rémálma. Soha meg nem érkező vonatok. Kapkodó állomásfőnök. Frusztrált utasok. Lepukkant állomások. Hogy úgy mondjam, a helyzet nem túl kedvező ebben a regényben. Azonban a Békéscsaba–Lőkösháza-szakasz felújításával ez megváltozott. A regény a múlt, ez itt meg a jövő. Itt már nincsenek eltűnő vonatok, nincsenek lepukkant állomások és nincsenek ideges masiniszták sem. Vannak helyette modern, gyors vonatok és szép állomások. Szép, régi állomások.

Ezenkívül Orbán Viktor azt is mondta, hogy egyedül a Fidesz–KDNP-nek van Alföld-programja. Hozzátette: idén elkészül a teljes M44-es autópálya, tervezés alatt Békéscsaba–Debrecen-szakasz is, bővül az M4-es. Beszélt még vasúti felújításokról is. Azt mondta, ha

minden elkészül, akkor 5 órával rövidül le a Budapesttől Brassóig, a Kárpátok lábáig tartó út. Jól jön ez majd.

Arról is beszélt Orbán Viktor, hogy az új gyáraknak köszönhetően ötvenezer új álláshely jön létre a következő időszakban az Alföldön. A magyar kormány 49 milliárd forintos támogatásával 280 milliárd forintos beruházással hoz létre gyárat és teremt 2500 munkahelyet a szingapúri Vulcan Shield Global Békéscsabán. Hozzáfűzte, hogy „az Airbus itt van már Gyulán”, és Kecskeméten is hamarosan átadják a második nagy Mercedes-gyárat, míg Szegeden a BYD több ezres gyárat állít munkába, Debrecenben pedig pénteken adják át a BMW-gyárat. Mindezek a beruházások „a közvetlen és a közvetett munkahelyekkel összesen együtt mintegy ötvenezer új álláshelyet” jelentenek az Alföldön – emelte ki a kormányfő.