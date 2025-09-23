Miniszteri rendelettel drágulhatnak tovább az élelmiszerek, a ruhák és más termékek

Tegnap este jelent meg Lantos Csaba energiaügyi miniszter rendelete a Magyar Közlönyben, amelyben több termék EPR-díját megemelik október 1-jétől – szúrta ki a Szabad Európa. Ez az az összeg, amit a gyártók fizetnek a termékek és csomagolóanyagaik újrahasznosításáért a szemétkoncessziót pár éve elnyerő Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt-nek és amit végső soron a fogyasztók fizetnek meg.

Emelkednek a nem újrahasznosított műanyagok, a fémek, az üvegek díjai, lényegében az összes csomagolás, valamint többek között a képernyők, a monitorok, a lámpák, elemek, akkumulátorok, gépjárművek, abroncsok díjai.

Az emelés mértéke az egyes elemeknél eltérő: van ahol „csak” tíz százalékkal emelkedik, de van példa a kétszeresnél nagyobb mértékű emelkedésre.

A hazai EPR-díjak eddig is magasak voltak, egy számítógépes monitor után fizetendő összeg például ötször akkora, mint Ausztriában – hívta fel rá a figyelmet a portál. A Mohu Zrt-nek tavaly 220 milliárd forintot hozott az EPR, az októbertől érvényes díjemelés miatt idén ez az összeg jóval magasabb lehet.