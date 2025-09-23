Szúrós szag és beáramló füst: le kellett szállítani az utasokat egy HÉV-szerelvényről

Kedd délután két óra előtt nem sokkal füstölni kezdett a H5-ös HÉV egyik Szentendrére tartó szerelvénye a budapesti Szépvölgyi útnál, írja a Telex. A járatról leszállították az összes utast.

Több utas arról számolt be, hogy rendkívül erős szagú, sűrű, szürke füst áramlott ki a szerelvényből. A szúrós szagot többek szerint már a Batthányi téren érezni lehetett, majd a Szépvölgyi útnál kezdett beáramlani a füst az utastérbe.

Miután mindenkit leszállítottak, a szerelvény még kicsit füstölve visszaindult Batthyány térre.