Fogyasztóvédelem: Hollandiából származó nyalókát vontak ki a forgalomból

Az importőr a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve kivonta a forgalomból a Summer Pops Strawberry Flavour megnevezésű, Hollandiából származó nyalókát, mert a hatósági ellenőrzés során érzékszervi eltéréseket tapasztaltak a termékben – közölte a NKFH kedden az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján lépett a hatóság a holland importőrön keresztül Magyarországra érkezett termék esetében. Megállapították, hogy a termék fogyasztása során avas íz tapasztalható, valamint enyhe égető érzés jelentkezhet a nyelven.

A közleményben ismertetik, hogy a forgalomból visszahívott 80 g kiszerelésű Summer Pops Strawberry Flavour megnevezésű nyalóka minőségmegőrzési ideje 2026. május 7., tételszáma LIP0524B, a terméket a holland Becky’s B.v. gyártja, és a BAU-TRANS 2000 Kft. importálja.

A hatóság közleményében azt kéri, hogy aki az ismertetett tételazonosítóval rendelkező visszahívott termékből vásárolt, és még a birtokában van, azt ne fogyassza el.