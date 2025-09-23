Egy hete elindult az iskolába egy kislány, azóta sincs meg

Eltűnt egy 13 éves kislány Beremenden. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint Ignácz Tamara szeptember 15-én elindult a beremendi lakhelyéről az iskolába, és azóta semmilyen életjelet nem adott magáról. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

A lány körülbelül 160 centi magas, vékony testalkatú, barna színű szeme, és hosszú, vállig érő fekete haja van. Utoljára fekete leggingst, fekete-piros pulóvert és fehér sportcipőt viselt.

A siklósi rendőrök azt kérik, hogy aki a képen látható lányt felismeri vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon!