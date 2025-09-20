lánczi tamásszuverenitásvédelmi hivataldigitális polgári kör
A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője is csatlakozott a honvédelmi miniszter vezette Digitális Polgári Körhöz

2025. 09. 20. 20:54
Lánczi Tamás is csatlakozott ahhoz a Digitális Polgári Körhöz, amelyet Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter vezet. A Bajtársak Digitális Polgári Körben ott van még ifj. Schobert Norbert, Sasvári Sándor színész, Szentgyörgyvölgyi Péter V. kerületi polgármester, Nógrádi György, és Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke is.

Figyelemre méltó, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatalt létrehozó, 2023. évi LXXXVIII. törvény, amelyet a hivatal weboldalára is kitettek, kimondja, hogy „A Hivatal független, csak jogszabályoknak van alárendelve, feladatkörében más személy vagy szerv által nem utasítható, feladatát más szervektől elkülönülten és minden más intézmény, szerv, politikai párt, társaság, egyesület, jogi vagy természetes személy általi befolyásolástól mentesen látja el.”

A DKP a Fidesz nemrég felpörgetett kampányeszköze.

