24/7: Ez már a hadsereg, vagy még csak viccelünk?

Miért kell a honvédelmi miniszternek testőr, és miért kíséri el egy szövetséges országba? Nem problémás-e, ha a testőr meglövi magát, és mi lett volna, ha mást, netán a védett személyt találja el? Ez már a hadsereg, és ők rettentik el a világ maradékát attól, hogy bemasírozzanak hozzánk, vagy még csak viccelünk?

Ha ezek után a volt vezérkari főnök, tiszás katonai szpíker Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét meg engedélyét veszik el nagy csinnadrattával, aki a rendelkezésünkre álló adatok szerint még senkit sem lőtt le véletlenül, van olyan szemüveg, amin keresztül nézve ez igazságtétel, vagy mindenhogyan figyelemelterelés?

Mi történik egy youtube-os zeneparódia-duó arénakoncertjén? (Nem tudni, de kétszer is megismétlik, hogy három alkalomból biztosan kiderüljön.)

Ha annyira olcsó az orosz olaj, hogy megéri miatta a fél világgal szembe menni, miért nem olcsó a benzin is? Ha, miközben szállítja a 24 óra alatt összepattintós békét, Donald Trump kormánya arra szólít fel, hogy jöjjünk le az agresszor olajáról, az belefér a barátságba? (Végülis egy igazi barátság sok mindent kibír, most majd kiderül, hogy igazi-e.)

Antiszemita-e, aki Izrael vezetését kritizálja? És ha már úgyis egy marék gyufával rohangálunk a lőporos hordók között: éhínség-e, amikor éheznek Gázában?

Őrült-e kollégánk, Győri Boldizsár, aki Harkivba, a fronthoz legközelebbi ukrán nagyvárosba költözött dolgozni, azaz tudósítani? Hány tonna egy AS-90-es önjáró tarack?

Milyen ember rúg ki egy pszichológust egy haldokló gyerek mellől?

Ki vette meg a Belügyminisztérium Széchenyi (mindörökké Roosevelt) téri épületét pont annyiért, amennyiért kikiáltották? (Leírtam a tippemet, és beleraktam egy lezárt borítékba. Igen, van benne t betű.)

Hogyan készül az osztrigaemulzió? (Ezt nem írtam le a budapesti Time Out Market nyitásáról szóló önfeláldozó beszámolómban, de most pótlom: napraforgóolajból és osztrigából, hasonlóan az aiolihoz vagy a majonézhez, csak tojássárgája helyett osztrigát kell keresni a spájzban.)

Mi lesz velünk Robert Redford nélkül? (Még nem tudni, addig is kapaszkodjunk az életét végigkísérő képekbe.)

És akkor a svédekről még nem is beszéltünk, mondjuk van, aki helyettünk is túl sokat beszél.

