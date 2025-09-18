- ATV: visszavonták Ruszin-Szendi fegyverviselési engedélyét – Orbán: a hatóságoknak el kell járniuk
- Orbán: Ellenfeleink visítanak, Brüsszeltől a Tisza-partig
- Magyar Nemzet: Orbán azzal kezdte a frakcióülést, hogy a nyarat megnyerték
- Kihallgatták Kuslits Gábort a Szőlő utcai intézet ügyében
- Tuzson: Kormánytag érintettsége fel sem merült a Szőlő utcai üggyel kapcsolatban
- Magyar Péter szerint egy Facebookra posztolt fotó miatt mentették fel vezetői pozíciójából a mentőirányítót
- Hadházy: Orbán tényleg azt hitte, hogy Szegeden van
- Az ABC szünetelteti a Jimmy Kimmel show-t a műsorvezető Charlie Kirkkel kapcsolatos kijelentései miatt
- „Erzsébetváros egy és oszthatatlan” – reagált a polgármester a rabbik kezdeményezésére
- Kiderült, mit tervez a kormány az MTK-nak adott Sorsok Házával
- Névvel és fotóval szerepelnek majd független újságírók „álhírgyárosként” egy táblán a szombati DPK-gyűlésen
- Tényleg arra kényszerítik az amerikaiak Magyarországot, hogy leváljon az orosz energiáról?
- Mészáros Lőrinc 40 milliárdnyi közbeszerzést begyűjtő öccse a füredi villa megvételével párhuzamosan Felcsúton is épített egy kúriát
A nap legfontosabb hírei – 2025.09.18.
Mohos Márton / 24.hu
