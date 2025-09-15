budapest infójelöltekmagyar péterorbán viktor
„Ők lesznek a Tisza Párt jelöltjei” – terjeszti egy névtelen oldal, Magyar Péterék közölték, egy szó sem igaz belőle

Farkas Norbert / 24.hu
2025. 09. 15. 13:12
Farkas Norbert / 24.hu

Nem lesz mindenhol igazi belső előválasztás a Tisza Pártban. Inkább egy irányított szavazás jön helyette, vagy Magyar Péter egyszerűen bejelenti a leegyeztetett neveket. Erre utal, hogy Budapesten, a megyeszékhelyeken és a nagyobb városokban már kiválasztották a Tisza országgyűlési jelöltjeinek többségét. Legyenek volt szépségkirálynők, művészek, sportolók, tanárok, vállalkozók, ők valamilyen területen mind ismertek. Már most „helyi sztárok”. Politizálnak, de többnyire nem profi politikusok

írja a mindössze egyetlen követővel rendelkező, Budapest Infó nevű Facebook-oldal saját értesülései alapján. A magát média- és hírszolgáltató, valamint szórakoztató honlapként meghatározó, ismeretlen alapítású oldal szerint

Budapesten a 10-es országgyűlési választókörzetben Kulcsár Krisztián, a 9-esben, Csepelen és környékén Rost Andrea, a 4-esben Lukács Gábor lesz a Tisza jelöltje. Úgy tudjuk Nagy Ervin dunaújvárosi pozíciója is biztos, ahogy Forsthoffer Ágnesé, aki Veszprém megye 2-es körzetében lesz képviselő.

Megkerestük az ügyben a Tisza Pártot is arról érdeklődve, hogy meg tudják-e erősíteni az oldal által írt információk bármelyikét, ám azt közölték,

egy szó sem igaz a leírtakból.

Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt sajtókapcsolati vezetője megkeresésünkre közölte,

Az 1 követővel rendelkező, politikai álhírek terjesztésére létrehozott Facebook-oldalon leírtakból természetesen egy szó sem igaz. A TISZA nagykanizsai kongresszusán részletesen bemutattuk a jelöltállítási folyamatot. Az akkor ismertetett menetrendnek megfelelően jelenleg is zajlik a jelöltek kiválasztása, meghallgatása. Ez az álhír nyilvánvalóan Orbán Viktor megbízásából és az ő érdekében jelent meg, de még abban is saját magából indult ki: éppen ők azok, akik évtizedek óta zárt, füstös szobákban választanak ki szavazógépeket, oligarchákat, rokonokat különböző pozíciókra.

Hozzátette:

A TISZA ennek az ellenkezőjét vállalta és teszi. Európában egyedülálló módon nyílt pályázatot hirdetett a képviselői pozíciókra és a helyi közösség dönt a végső jelöltekről a TISZA Világ applikáción keresztül, amelyet már csaknem 110 ezren töltöttek le.

