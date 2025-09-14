Forsthoffer Ágnes családjának tulajdonított a kormánysajtó egy balatoni házat, ami a politikus szerint valójában egy felcsúti személyé

A rólunk szóló cikkek hemzsegnek a csúsztatásoktól, téves adatoktól és költői túlzásoktól,

írta a vasárnap a Facebookon Forsthoffer Ágnes, a Tisza egy héttel ezelőtt bemutatott harmadik alelnöke.

A politikus bejegyzése annak apropóján keletkezett, hogy az Origo volt főszerkesztőjének, Gábor Lászlónak az új lapja, az Ellenpont azt állította, hogy „az új oligarchák”, azaz Forsthoffer szülei egy 1184 négyzetméteres telken álló, „Balatonra fullpanorámás” házban laknak.

Forsthoffer Ágnes szerint azonban az ingatlanban nem lakik senki, a jelenlegi tulajdonosa pedig – az ő megfogalmazásában „egészen bizarr módon” – egy felcsúti magánszemély.

SOSEM cserélnénk el rá a 40 éve kalákában épült, és számtalan emléket hordozó szülői házat,

írta a szállodaszövetségben betöltött pozíciójáról a minap lemondott Forsthoffer, aki azt is hozzátette, hogy miközben a kormánysajtó a hét elején még azt állította, hogy a szállodájuk „lepukkant, igénytelen és koszos”, a hét végén már a „kiemelkedő piaci potenciálja” miatt az értéke meghaladta a hatvanpusztai majorságét.

Amint arról több cikkben is beszámoltunk, a bemutatása óta eltelt egy hétben a kormányoldalról többször is támadták Forsthoffert. A Magyar Posta kevesebb mint egy nappal a kezdés előtt mondta vissza egy rendezvényét Forsthofferék balatonfüredi szállodájában, majd a politikus arról számolt be, hogy a TV2 lejárató anyagot próbált forgatni róla a településen.