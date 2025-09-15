„Sajnálom, de nem voltam jól elmeügyileg” – felmentették a Bimbó utcai anyagyilkost

Nagyon sajnálom, amit tettem, csak nem voltam jól elmeügyileg

– ezt mondta az utolsó szó jogán az a 34 éves, kétgyermekes asszony, aki két és fél évvel ezelőtt megfojtotta a nyugdíjas nevelőanyját Budapesten, egy Bimbó utcai társasházban.

A korábban szobalányként dolgozó P. Gabriella Alettát vezetőszáron és bilincsben hozták az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetből (IMEI) a Pesti Központi Kerületi Bíróságra a büntetés-végrehajtás őrei. A vádirat szerint a nőnek nem volt munkahelye, folyamatos anyagi gondokkal küzdött, ezért rendszeresen kért pénzt a 75 éves nevelőanyjától. Többször is előfordult, hogy kevesellte a tőle kapott összeget, ezért azzal fenyegetőzött, hogy megöli őt vagy öngyilkos lesz.

A gyilkosság napján a kétgyermekes nő felment a nevelőanyjához, majd ismeretlen okból rátámadt. Vallomása szerint rátérdelt, majd ököllel és könyvekkel ütlegelni kezdte. Ezt követően kábelt és telefonzsinórt tekert az anyja nyakára, majd megfojtotta. A bűncselekmény elkövetésekor a nő kétéves gyermeke a másik szobában volt.

Rám nézett és szemmel vert, azonnal éreztem az ideget

– mondta a kihallgatása során.

A korábbi tárgyaláson azt mondta, hogy csak 14 éves korában tudta meg, hogy örökbe fogadták őt a szülei. Szerinte az édesanyja nem szerette őt, de azt nem tudta, hogy miért. Mint mondta, a nevelőanyja kicsi kora óta kínozta őt, és azt akarta, hogy szenvedjen.

Muszáj volt megtennem, mert bántott engem és az apukámat is. Fojtogatott, úgyhogy megfojtottam, hogy ne ő fojtson meg engem.

A nő azt mondta, hogy olyan volt, mintha kilépett volna a testéből, és nem ő lett volna. Hozzátette, reméli, hogy a másik szobában tévéző kétéves kislánya nem hallotta és látta a gyilkosságot. Elmondása szerint a tette után felkapta a gyereket, és elszaladt vele. Később megkérdezte tőle, örül-e annak, hogy a mamának „vége”, és a gyermeke igennel felelt.

P. Gabriella Aletta korábban azt állította, hogy a történtek óta olyan foltok jönnek ki a testén, amik az anyján is voltak, és elmesélte, hogyan űzte el az őt sújtó anyai átkot és az ártó szellemeket.

Az ügyészség bűncselekmény elhárítására idős kora miatt korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés miatt emelt vádat a nővel szemben, ám az elvégzett igazságügyi szakértői vélemény szerint a nő kóros elmeállapotú.

P. Gabriellával szemben egy rongálási ügy miatt is büntetőeljárás folyt a Monori Járásbíróságon, ebben az ügyben viszont azt állapította meg a szakértő, hogy a nő beszámítható. Hogy feloldják ezt az ellentétet, ezért a bíróság kiegészítő szakvéleményt rendelt el. P. Gabriella Aletta védője a tárgyalás előtt lapunknak azt mondta, hogy ez alapján az derült ki, hogy az ügyfele nem beszámítható.

Vida Gergő bíró erre, vagyis a vádlott kóros elmeállapotára hivatkozva felmentette P. Gabriella Alettát az emberölés bűntettének a vádja alól, egyúttal elrendelte a nő kényszergyógykezelését. Indoklása szerint összesen 32 sérülési nyom volt az áldozaton, és az elkövető ezt követően fojtotta meg egy zsineggel az áldozatát. Kiemelte, hogy P. Gabriella kezdetben beismerte a bűnösségét, aztán már hullámzó volt a vallomása, és azt mondta a nyomozati szakban, hogy az anyja támadt rá, és ő csak védekezett. Később a bíróságon azonban a váddal egyezően beismerte a bűncselekmény elkövetését, és azt is elmondta, hogyan térdelt rá az anyjára, és ütlegelte őt. Ez pedig cáfolja azt a korábbi vádlotti hivatkozást, hogy az elkövető jogos védelmi helyzetben, önvédelmi helyzetben lett volna.

Hozzátette, a sértett nem intézett semmilyen támadást a vádlottal és kislányával szemben. Egyértelműen megállapítható volt, hogy a vádlottnak szándékában állt megölni a nevelőanyját, akit már korábban is fenyegetett.

A bíróságról kifelé jövet megkérdeztük P. Gabriella Alettát, elmondta-e a gyerekeinek, hogy mit tett, mire halkan csak annyit mondott maga elé nézve: „nem” – majd elvezették a börtönőrök.

Az ítéletet az ügyész, az elkövető és annak védője is tudomásul vette, így az jogerős.