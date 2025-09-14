Orbán Viktor a Digitális Polgári Körnek írt levelében élesen támadta a Tisza Pártot, amelyet szerinte „külföldről fizetett bankár” és „genderaktivisták” képviselnek – írta az Index.

A laphoz eljutott információk szerint hírelevelében a kormányfő a Kötcsén történtek tanúságait is levonta, megállapítva, hogy

nyilvánvalóvá vált, hogy a jobboldalon elsöprő a szellemi, intellektuális fölény.

Szerinte a tiszások felsültek a „mókusőrsnyi gyűlésükkel, és ezt az egész ország élőben láthatta, hogy durvák, agresszívek és gyűlölködőek, abban nincs semmi meglepő, ezt eddig is tudhatta mindenki.” A politikus arról is elmélkedett, hogy „a polgári oldalon” az ország kiemelkedő koponyái, társadalomtudósok, filozófusok, akadémikusok, gazdasági szakemberek, polgármesterek, művészek és egyházi emberek állnak.

Míg odaát – a Tisza Pártnál –

egy külföldről fizetett bankár, az Anna-bál volt szépe, homályban rejtőzködő, véleményüket nem vállaló, ismeretlen programírók, egy szebb napokat látott, lökdösődő exkatona, a gyerekeink számára Csipkejózsika címmel mesekönyvet rittyentő genderaktivista és családminiszter-jelölt, és így tovább.

Orbán kifejtette, hogy a Patrióták az Európai Parlamentben teljesítették a kötelességüket: bizalmatlansági indítványt nyújtottak be és követelik Ursula von der Leyen távozását. „Távoznia kell, ez a legkevesebb!” – írta a politikus az Index szerint.