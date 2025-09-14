Halálos baleset miatt óriási a dugó az M1-esen

Három gépkocsi érintett abban a balesetben, amely az M1-es autópálya 31-es kilométerszelvényénél történt vasárnap reggel Mány térségében, a Győr felé vezető irányban – írja a hiradó.hu.

A katasztrófavédelem arról tájékoztatta a portált, hogy az ütközés következtében az egyik jármű kigyulladt. A lángokat a közútkezelő helyszínen tartózkodó szakemberei kezdték el oltani, a műveletet a bicskei önkormányzati tűzoltók fejezték be egy vízsugárral.

A balesethez a tatabányai és a bajnai hivatásos tűzoltók is kivonultak, valamint a mentők járművei mellett mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, ahol teljes útlezárás mellett végzik a munkálatokat.

A hiradó.hu idézi Tóth Anikót, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőr századosát, aki az MTI kérdésére elmondta, hogy a balesetben egy nő életét vesztette.

Az Útinform azt írja, hogy a gépjárműveket leterelik a 26-os km-nél lévő Zsámbék-Herceghalom csomópontnál. A leterelés előtt 4–5 km-es torlódás alakult ki.