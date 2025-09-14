időjáráshidegfrontzivatarokjégeső
Belföld

Ítéletidővel köszönt ránk a vasárnap

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 09. 14. 06:04
Mohos Márton / 24.hu

Vasárnap a hajnali óráktól nyugat felől megérkezett egy hidegfront, amelynek előterében zivatarok képződnek: jellemzően intenzív csapadékot (20–30 mm) hoznak – esetleg kisebb szemű jég és szélerősödés kíséretében – írja előrejelzésében a HungaroMet.

A csapadékzóna vasárnap fokozatosan keletre helyeződik, zivatarok ekkor is előfordulhatnak.

A déli óráktól újabb hullámban alakulhatnak ki zivatarok, némiképp nagyobb valószínűséggel az ország déli felén, amelyek környezetében továbbra is intenzív csapadék (20–30 mm, esetleg felhőszakadás >30 mm), kisebb méretű jég, illetve viharos széllökés (60–70 km/h) fordulhat elő.

Vasárnap éjfélig területi átlagban helyenként a 20 mm-t is meghaladhatja a lehulló csapadék mennyisége, valamint az ismétlődő záporokból, zivatarokból egy-egy helyen akár 40 mm feletti értékek is összegyűlhetnek.

A Kiderül.hu előrejelzése szerint zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül valószínű, a tartósan csapadékos tájakon ennél hűvösebb idő lehet, míg délen, délkeleten 25 fok sem kizárt.

Késő estére 13 és 18 fok közé hűl le a levegő.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kiköltözött az idősek otthonából a három nővér, és visszatértek a bezárt alpesi kolostorukba
Százezres tömeg gyűlt össze Tommy Robinson bevándorlásellenes tüntetésén Londonban
Nem ajánljuk, hogy szombat este berúgjon Stockholmban
Dróntámadás okozott tüzet egy orosz olajfinomítóban, több mint ezer kilométerre a fronttól
Riadókészültség Romániában: orosz drónt üldöztek a román F-16-osok
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik