Ítéletidővel köszönt ránk a vasárnap

Vasárnap a hajnali óráktól nyugat felől megérkezett egy hidegfront, amelynek előterében zivatarok képződnek: jellemzően intenzív csapadékot (20–30 mm) hoznak – esetleg kisebb szemű jég és szélerősödés kíséretében – írja előrejelzésében a HungaroMet.

A csapadékzóna vasárnap fokozatosan keletre helyeződik, zivatarok ekkor is előfordulhatnak.

A déli óráktól újabb hullámban alakulhatnak ki zivatarok, némiképp nagyobb valószínűséggel az ország déli felén, amelyek környezetében továbbra is intenzív csapadék (20–30 mm, esetleg felhőszakadás >30 mm), kisebb méretű jég, illetve viharos széllökés (60–70 km/h) fordulhat elő.

Vasárnap éjfélig területi átlagban helyenként a 20 mm-t is meghaladhatja a lehulló csapadék mennyisége, valamint az ismétlődő záporokból, zivatarokból egy-egy helyen akár 40 mm feletti értékek is összegyűlhetnek.

A Kiderül.hu előrejelzése szerint zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül valószínű, a tartósan csapadékos tájakon ennél hűvösebb idő lehet, míg délen, délkeleten 25 fok sem kizárt.

Késő estére 13 és 18 fok közé hűl le a levegő.