Megint kigyulladt egy busz Budapesten

Újabb BKV-busz gyulladt ki pénteken Budapesten, írja a Telex. A tűz délután fél kettő környékén történt a Jászai Mari tér közelében, egy kilences busz motortere gyulladt ki.

Az oltás itt látható. A BKV a lapnak azt írta,

a motortól nagyjából 1 méter távolságban elektromos zárlat keletkezett az úgynevezett motortéri vészleállító berendezésben. A jármű vezetője az utasokat biztonságban leszállította a buszról, senki nem sérült meg, majd a zárlat okozta lángokat – még a tűzoltók kiérkezése előtt – poroltóval eloltotta.

A járművet a telephelyre vontatták, újat állítottak be a helyére. A zárlat okát még vizsgálják.

Augusztusban több busz gyulladt ki Budapesten. Egy a belvárosban égett hatalmas lánggal, majd másnap a XII. kerületben is kigyulladt egy busz. Később egy másik is.