tűzbudapestbuszbkv
Belföld

Megint kigyulladt egy busz Budapesten

Elek Aladár / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2025. 09. 12. 18:50
Elek Aladár / 24.hu

Újabb BKV-busz gyulladt ki pénteken Budapesten, írja a Telex. A tűz délután fél kettő környékén történt a Jászai Mari tér közelében, egy kilences busz motortere gyulladt ki.

Az oltás itt látható.  A BKV a lapnak azt írta,

a motortól nagyjából 1 méter távolságban elektromos zárlat keletkezett az úgynevezett motortéri vészleállító berendezésben. A jármű vezetője az utasokat biztonságban leszállította a buszról, senki nem sérült meg, majd a zárlat okozta lángokat – még a tűzoltók kiérkezése előtt – poroltóval eloltotta.

A járművet a telephelyre vontatták, újat állítottak be a helyére. A zárlat okát még vizsgálják.

Augusztusban több busz gyulladt ki Budapesten. Egy a belvárosban égett hatalmas lánggal, majd másnap a XII. kerületben is kigyulladt egy busz. Később egy másik is. 

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Lezuhant a Karancs-kilátóból és meghalt egy fiatal férfi
Tűz ütött ki a Biodóm mellett, de nem az állatkert területén
Djokovic elköltözött Szerbiából, miután a köztársasági elnök árulónak nevezte
Harsányi Levente az exéről: Akkor engedik el az egyik ágat, ha biztosan megfogták a másikat – szerintem piackutatást végzett
Egyenlőségjelet rajzoltak Lázár János és Charlie Kirk neve közé a batidai kastély előtt az aszfaltra, a miniszter a közösségi oldalán üzent vissza
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik