ferihegylabubuliszt ferenc nemzetközi repülőtérnav
Belföld

Több tízezer hamis Labubut foglalt le a NAV Ferihegyen

NAV
admin Rugli Tamás
2025. 09. 11. 08:21
NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Repülőtéri Igazgatóságának pénzügyőrei az elmúlt hetekben tartott ellenőrzések során több mint 43 ezer darab hamis játékfigurát és kiegészítőt találtak a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér légi forgalmában. Az előkerült áruk között a Pop Mart által gyártott, világszerte népszerű Labubu figurák voltak a legnagyobb számban, de a szállítmányokban számos más termék – többek között kulcstartók, kulacsok, pénztárcák, ruhadarabok és különféle kiegészítők – is helyet kaptak.

A gyártó visszaigazolása alapján a lefoglalt termékek egytől egyig hamisítványok. A szállítmányok döntően Hollandiából és Belgiumból, kisebb részben pedig Németországból, Lengyelországból és Spanyolországból érkeztek.

Mint azt a NAV a közleményében egyértelműsítette, a hamis termékek nemcsak a gyártó szellemi tulajdonjogát sértik, hanem fogyasztóvédelmi kockázatot is jelenthetnek, hiszen minőségük és biztonságuk nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. A NAV folyamatosan figyelemmel kíséri a repülőtéren keresztül érkező szállítmányokat, és továbbra is határozottan fellép a hamis áruk behozatala ellen – tették hozzá. A pénzügyőrök iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak és az árukat zár alá vették.

Aki esetleg nem érti, miért lehet ekkora biznisz a labubuk hamisítása, itt képbe kerülhet:

Kapcsolódó
Lopják, csempészik, verekednek érte – letarolta a világot a Labubu-mánia
Az emberek bolondulnak a Labubu-babákért, és ez az őrület mostanra a világ minden részére kiterjed.
Kapcsolódó
A Labubuk több mint 226 milliárd forintot hoztak a gyártójuknak csak az első félévben
A várakozások szerint a Labubuk folytatják világhódító hadjáratukat.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Charlie Kirk elleni merénylet: elengedték az őrizetbe vett férfit, tovább keresik az elkövetőt
Már nem Elon Musk a világ leggazdagabb embere
Teszteltük az új BMW-t, amit kevesen tudnak igazán értékelni
Bizalmatlansági indítványt nyújtott be Ursula von der Leyen ellen Orbánék európai pártcsaládja
Megölték Charlie Kirk konzervatív influenszert: évtizedek óta nem történt ilyen gyilkosság
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik