Behatoltak a rendőrök egy őrjöngő férfihez, váratlanul 100 millió forintnyi kokaint találtak

2025. 09. 11. 11:19
Saját magát buktatta le egy brit férfi, aki nagy mennyiségű kokaint tartott a lakásán. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a rendőrök bejelentést kaptak szeptember 8-án éjszaka, hogy csapkodás és zaj hallatszik egy tatabányai lakásból.

A járőrök azonnal behatoltak a lakásba, ahol megtalálták az őrjöngő férfit. Viselkedéséből rögtön tudták, hogy valamilyen tiltott szer hatása alatt áll. Tombolását testi kényszerrel sikerült megfékezniük.

A rendőrök átkutatták a házat, és három kiló kokaint találtak, melynek feketepiaci értéke csaknem 100 millió forint. A 40 éves férfi maga is fogyasztott a kábítószerből. A férfit őrizetbe vették és jelentős mennyiségű kábítószer birtoklásának bűntette miatt indítottak eljárást ellene.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség az üggyel kapcsolatban azt közölte, hogy a Tatabányai Járásbíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

