Nagy Márton: Közvetlen repülőjárat indul Budapest és Toronto között

Újra közvetlen járat lesz Toronto és Budapest között – jelentette be szerda délután Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi médiában. A repülőjárta, mint írta, jövő júniustól indulhat újra.

A még magasabb szolgáltatási színvonallal visszatérő légi összeköttetést az Air Canada szélestörzsű 787-9 Dreamliner repülőgéppel teljesíti, amelynek fedélzetén az utasok három utazási osztály közül választhatnak majd

– részletezte, hozzátéve, hogy a járat 2026. június 6. és október 24. között közlekedik majd a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Toronto Pearson Nemzetközi Repülőtér között.

Szerinte ez a légi összeköttetés egy már meglévő, magas keresletet szolgál ki a közvetlen járat elindításával, miután éves szinten jelenleg is közel kilencvenezer légiutas közlekedik a két ország között. A közvetlen légijárat – írta – a várakozások szerint tovább ösztönzi a keresletet. A miniszter heti négy járatot ígért a nyári szezonban. A közvetlen kanadai járat fontosságát a miniszter mások mellett azzal indokolta, hogy ott él a világ egyik legnagyobb magyar diaszpórája, de szerinte több tízezer turistát is Budapestre hoz majd, ami várakozása szerint érdemi növekedést jelent majd a gazdaságnak, ezen belül a turizmusnak.