Karácsony Gergely: Alkotmánysértő az állami sarc

A főpolgármester közösségi oldalán azt írta: ismét bizonyítékot kaptak a bíróságtól arra, hogy Budapest kormányzati kivéreztetése nemcsak káros, igazságtalan, országrontó, hanem még az alaptörvénnyel is ellentétes. Karácsony Gergely arra reagált, hogy hétfőn a 2025-ös szolidaritási hozzájárulás miatt indított perben végzést hozott a Fővárosi Törvényszék.

A bíróság megállapította, hogy a szolidaritási hozzájárulás, vagyis a Budapesttől elvett pénzek beszedésének módja nem felel meg az alaptörvénynek, ezért a törvényszék ismét az Alkotmánybírósághoz fordult.

Vagyis a törvényszék is alkotmányellenesnek tartja a város megsarcolásának módját.

Karácsony Gergely felidézte: tavaly a Fővárosi Ítélőtábla állapította meg, hogy a Budapestet sújtó sarc „egyedileg, abszolút értéken konfiskáló, sőt kifejezetten elkobzó jellegű”. Az ítélőtábla beadványára tavaly az Alkotmánybíróság is megállapította:

a szolidaritási hozzájárulás, amikor nettó befizetővé tesz egy helyi önkormányzatot, akkor kerülhet összeütközésbe a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában, illetve az Alaptörvényben biztosított önkormányzati pénzügyi autonómiával.

A főpolgármester szerint aztóta az Orbán-kormány nem végezte el a dolgát, pedig

az azért csak elvárható lenne a kormánytól, hogy legalább a saját alaptörvényét betartsa. Eddig ez sem sikerült.

Most kaptak egy újabb papírt arról, mi a kötelességük.

Szerinte a bíróság végzése a fővárost igazolja, de Budapestnek nincs ideje kivárni, hogy jogi úton rendezzék a helyzetet,

türelme és tartalékai is fogytán. Vissza kell szereznünk a pénzt, ami a városunknak jár. Várjuk a kormányt a tárgyalóasztalhoz, hogy ígéretüknek megfelelően rendezzük végre Budapest pénzügyi helyzetét.

A Népszava azt írja, a Fővárosi Törvényszék azért fordult az Alkotmánybírósághoz, mert míg korábban a költségvetési törvényben szereplő képlet alapján számolták ki, mennyi pénzt kell az egyes önkormányzatoknak befizetniük, idén már Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ezt egy rendeletben állapította meg. Az nem változott, hogy az önkormányzatoknak nincs beleszólásuk, saját pénzügyi lehetőségeik alapján milyen mértékben képesek más településeken segíteni.

A Fővárosi Törvényszék szerint alkotmányossági aggályokat vet fel az önkormányzatok pénzügyi ellehetetlenítése. Az Alkotmánybíróság döntéséig a pert felfüggesztették.