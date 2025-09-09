időjárásidőjárás jelentészivatarokfelhőszakadás
Felhőszakadásra, jégesőre és zivatarokra adtak ki figyelmeztetést az ország nagy részére

2025. 09. 09. 07:02
A keleti országrészre felhőszakadás, pár megye kivételével pedig az egész országra zivatarok miatt adott ki első fokú figyelmeztetést a Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt.

A Dunántúlon Vas, Zala és Somogy vármegye területét fenyegetik zivatarok, a Duna-Tisza közötti és a Tiszántúli is megyékre is kiadták a figyelmeztetést. Felhőszakadás Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében várható, ahol a figyelmeztetés szerint 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat rövid idő alatt.

A zivatarok viharos széllökésekkel (50-70 km/óra) és kisebb méretű jéggel is járhatnak a figyelmeztetés szerint.

Az előrejelzés szerint a zivatarokat és a felhőszakadásokat leszámítva jó időre számíthatunk: a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 30 fok között várható, de az északkeleti tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet. Késő estére 15 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet.

