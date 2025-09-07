Orbán Viktor Kötcsén: a Tiszának csak a balhé maradt, a provokáció

Az idei nem olyan találkozó, mint az előző években megszokottak. Most ugyanis mindenki élőben lát minket. Ez nem változtat azon, hogy mit mondunk, azon viszont, hogy hogyan beszélünk, igen. A csipkelődés így elmarad, vigyázni kell a szavainkra

– kezdte beszédét Orbán, aki ezután Tarr Zoltán a napokban elhíresült mondatait idézte. Azt mondta, ők ezekre csak nyíltsággal válaszolhatnak.

Az IMF-et hazaküldtük, otthon vannak. Migránsmentes országot ígértünk, egymillió munkahelyet, hogy kimaradunk a háborúból, hogy csökkentjük az adókat és azt is, hogy visszaadjuk a 13. havi nyugdíjat. Amit megígértünk, meg is csináltuk. Ebből épül fel a bizalom. A belénk vetett bizalom miatt nyertük és nyerjük sorban a választásokat. Én úgy látom, hogy az előttünk álló választásoknak is ez lesz a kulcsa. Arról szól majd a választás, kiben lehet megbízni. Ellenfelünk teljes bizalomvesztésben van, Gyurcsányéknak több eszük volt, ugyanis ők a választás után és nem előtt mondták el, hogy átverik az embereket. Tálcán kínálják fel a fejüket.

Orbán hozzátette: a bizalomvesztésnek következményei vannak.