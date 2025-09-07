orbán viktortiszakötcsefidesz
Orbán Viktor Kötcsén: a Tiszának csak a balhé maradt, a provokáció

Orbán Viktor Kötcsén: a Tiszának csak a balhé maradt, a provokáció

Orbán Viktor hivatalos Facebook oldala
admin Molnár Dávid
2025. 09. 07. 16:28
Orbán Viktor hivatalos Facebook oldala

Az idei nem olyan találkozó, mint az előző években megszokottak. Most ugyanis mindenki élőben lát minket. Ez nem változtat azon, hogy mit mondunk, azon viszont, hogy hogyan beszélünk, igen. A csipkelődés így elmarad, vigyázni kell a szavainkra

– kezdte beszédét Orbán, aki ezután Tarr Zoltán a napokban elhíresült mondatait idézte. Azt mondta, ők ezekre csak nyíltsággal válaszolhatnak.

Az IMF-et hazaküldtük, otthon vannak. Migránsmentes országot ígértünk, egymillió munkahelyet, hogy kimaradunk a háborúból, hogy csökkentjük az adókat és azt is, hogy visszaadjuk a 13. havi nyugdíjat. Amit megígértünk, meg is csináltuk. Ebből épül fel a bizalom. A belénk vetett bizalom miatt nyertük és nyerjük sorban a választásokat. Én úgy látom, hogy az előttünk álló választásoknak is ez lesz a kulcsa. Arról szól majd a választás, kiben lehet megbízni. Ellenfelünk teljes bizalomvesztésben van, Gyurcsányéknak több eszük volt, ugyanis ők a választás után és nem előtt mondták el, hogy átverik az embereket. Tálcán kínálják fel a fejüket.

Orbán hozzátette: a bizalomvesztésnek következményei vannak.

Aki elvesztette, annak egy szavát se hiszik el. Marad a balhé, a provokáció. Ezt látjuk itt a mai napon is. Magyarország mégiscsak 93 ezer négyzetkilométer és pont idejött a Tisza, ahol mindig mi vagyunk és minden évben előre bejelentett időben találkozunk. Miért jönnek ide? Mert ha idejönnek, lesz feszültség, konfliktus, balhé. Ebből áll a politikájuk a következő hét hónapban. Ez a kiskakas-politika, aminek három ismerve van: kakaskodás van, mindig a kiskakas áll a világegyetem középpontjában és azt hiszi, ha nem kukorékol, nem kel fel a nap, illetve a kiskakasból sosem lesz nagykakas.

