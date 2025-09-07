orbán viktortiszakötcsefidesz
A következő élő közvetítés része Fél 12-kor beszél Magyar Péter, aki szerint a TEK lezárta a légteret

Nem minden sajtómunkást zártak ki Kötcséről

Szajki Bálint / 24.hu
admin Papp Atilla
2025. 09. 07. 11:19
Szajki Bálint / 24.hu

Mit ad isten, a Patrióta és a Mandiner nemcsak átjutott a duplakordonon, de a piknik területén belül készít interjúkat fideszes megmondóemberekkel és politikusokkal. A mandineres kitelepülésen Németh Szilárd gasztronómiai kérdésekben is megnyilvánult: megkérdezték tőle, hogy Magyar Péternek ízlett-e, amit egy korábbi kötcsei pikniken főzött neki, amire a rezsibiztos elmondta, hogy nem tudja, mert a felesége mögött kullogott, nem állt szóba senkivel. „Legalább még a Gyurcsányban is volt annyi, hogy nem állt neki agresszívan balhézni, ez a harcias kiskakas meg azt szeretné, ha minél nagyobb összecsapás lenne” – mondta Németh.

Eközben a Patriótán Szentkirályi Alexandra alkalmatlanozza Karácsony Gergelyt.

Szajki Bálint / 24.hu
Vissza a közvetítéshez

