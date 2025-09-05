„Megöllek benneteket!” – 1 év 7 hónapot kapott a mentőst megrángató férfi

Gyorsított eljárásban állította bíróság elé a Tiszafüredi Járási Ügyészség azt a férfit, aki pár nappal ezelőtt megöléssel fenyegette az általa értesített mentősöket az otthonában.

Pásztor-Jordán Ildikó, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy a Tiszafüredi Járásbíróság 1 év 7 hónap szabadságvesztésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte a férfit. Az ítélet nem jogerős.

Az agresszív férfi szeptember másodikán este, Tisza-tó menti otthonában bántalmazta felnőtt testvérét, akihez ezt követően mentőt hívott. A mentősök 15 perc elteltével érkeztek a helyszínre. A férfi rögtön erőszakosan lépett fel velük szemben, szidalmazta és fenyegette őket, majd az udvaron többször is ököllel akarta megütni a sérülthöz igyekvő mentőápolót.

A mentős próbálta megnyugtatni, és lefogni a 45 éves férfit, azonban a dulakodás közben a feldühödött férfi a pólóját megragadta és elszakította. Ezt követően a férfi az ingatlan hátsó része felé indult, miközben azt ordítozta a mentősöknek, hogy „megöllek benneteket”.

A férfi erőszakos magatartásával akadályozta, illetve bántalmazta a jogszerű és szükséges betegellátási feladatokat végző, közfeladatot ellátó személynek minősülő mentőápolót és gépjárművezetőt.