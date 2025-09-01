Hadházy Ákos közzétetette „Pusztaverszáj” átrajzolt terveit

Hadházy Ákos két nagyobb épület és a mélygarázsok tervrajzai alapján mutatta be Facebook-oldalán Hatvanpusztát. Azt írta, hogy a “VENDÉGHÁZNAK”, vagy “Nyugati Szárnynak” nevezett kastélyépület áll az egyik lerombolt, műemlék birkaistálló helyén. Mezőgazdasági üzem helyett tíz komplett lakás szerepel a tervrajzokon.

A luxusapartmanok 35-80 négyzetméteresek.

A képviselő azt írta: később fotókat mutat, hogy igazolja, valóban luxusapartmanokról van szó. Van két lift, három lépcsőház, négy kétszintes saját lépcsőt kapott. A földszinten a 190 négyzetméteres, kandallós étkező mellett van egy 140 négyzetméteres társalgó, az emeleten pedig egy 160 négyzetméters DOHÁNYZÓSZOBA/KLUBSZOBA.

A földszinten van egy 40 négyzetméteres konyha külön hűtőtérrel, raktárokkal. A pinceszinten van egy külön STEAK ELŐKÉSZÍTŐ helyiség, a tíz lakás közül a legkisebbe közvetlenül a konyhából lehet külön lépcsőn felmenni.

Az építőmunkások szerint ez a SÉF LAKÁSA (!). (…) Ha egy mondatban össze kellene foglalni: HA EZ EGY MEZŐGAZDASÁGI ÜZEM, AKKOR ÉN MEG A RÓMAI PÁPA VAGYOK

Hadházy Ákos jelezte: egyes helyiségekről vannak fényképei, videói is, ezeket később bemutatja, hogy igazolja, nem az olcsóságra törekedtek. Az általa közzétett rajzok többségét a hozzá eljutott tervek alapján rajzolta át kérésére egy építész. Az eredeti rajzokat a források védelme miatt nem teszi közzé, de azok a minőségük, feliratozásuk alapján meggyőzőek voltak, az általa Hatvanpusztán látottak is igazolják hitelességüket. Hadházy szerint a terveken látható külső nyílászárók nem a mostani állapotot tükrözik: mert 2021 közepén a már beépített földszinti ajtók, ablakok egy részét kiszedték, nagyobb, félköríves, kétszárnyú üvegajtókat építettek be, mert gyakran előfordult, hogy Orbánék újra csináltattak valamit, ha nem tetszett a végeredmény.

Így persze még kevésbé hasonlít az épület az eredeti műemlék birkaistállókra, de ez egyrészt ugye az újgazdag megrendelőt nem érdekli. Másrészt már eredetileg sem hasonlított az épület az istállóra azon kívül, higy “L” alakú és egy bazi nagy, fehér épület. Az nagy kérdés, hogy ezt a terveken átvezették-e a változást: úgy tűnik, hogy nem…

Hadházy Ákos kedden a könyvtárról fog újabb fotókat bemutatni, szerdán a mélygarázs és a “Műhelylak” alatti pincékkel, csütörtökön magával a “Műhelylakkal” folytatja.

Orbán Viktor vasárnap hazugnak nevezte azokat az ellenzékieket, akik fideszes jachtokról, kastélyokról és luxusrepülőkről beszélnek.

