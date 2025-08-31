navadóhatóságszámlaadáskineziológus
Helyes útra térítette az adóhatóság a láthatatlan kineziológust

2025. 08. 31. 07:51

Fennakadt a Hajdú-Bihar vármegyei adórevizorok szűrőjén egy kineziológus, aki a NAV rendszereiben annak ellenére láthatatlan volt, hogy folyamatosan reklámozta speciális stresszkezelési, életvezetési szolgáltatását – írja vasárnapi közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A próbavásárlás (pontosabban próbaszolgáltatás) során az adóellenőr egy sikeres időpontfoglalást követően életvezetési tanácsadáson vett részt, azonban a szolgáltatás ellenértékéről nyugtát vagy számlát nem kapott. Az ellenőrzésnél kiderült, hogy a tanácsadó évek óta adószám nélkül, bérleti szerződéssel használt helyiségben folytatta a tevékenységét.

A tanácsadó bankszámlájára csaknem három év alatt többmillió forintnyi utalás érkezett a szolgáltatások ellenértékeként.

A bejelentkezési kötelezettség elmulasztása miatt a NAV mulasztási bírságot szabott ki, és adóellenőrzés keretében megállapítja az elmaradt adókötelezettségeket, amelyek után adóbírság és késedelmi pótlék kiszabása is várható.

A magánszemély az eljárást követően kiváltotta adószámát, így a tevékenységét már jogszerű keretek között folytathatja.

Egy vállalkozás tisztességes és nyereséges működtetéséhez is elengedhetetlenek a legális keretek: az adószám kiváltása, a bevételek szabályszerű bizonylatolása és az adófizetési kötelezettségek teljesítése – emlékeztet közleményében az adóhatóság.

