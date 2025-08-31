Még a mélygarázsban is veszélyes lehet parkolás közben mobilozni – videó

Három esetet mutat be egy friss videóban a BpiAutósok.hu.

A videón első részében az látszik, ahogy egy nő az autójával lehajt egy pláza mélygarázsába. A kezében van a mobilja, láthatóan nyomkodja a billentyűzetet, és ennyi figyelmetlenség épp elég volt ahhoz, hogy a járműve a fémkorlátnak csapódjon. A videót a portálnak beküldő azért kezdte el rögzíteni ezt a jelenetet, mert már az elején gyanús volt neki, hogy a sofőr nem az útra figyel – sajnos igaza lett.

A friss felvételhez két korábbi esetet is csatolt a portál: mindkettőn az látszik, hogy a figyelmetlen mobilhasználat kis híján balesetekhez vezethet.

A második felvételen egy gyalogos az út közelében telefonált mindenbe belefeledkezve. A kamerás autós dudálására láthatóan alaposan megijedt.

A harmadik felvételen egy sofőr átsodródott a szemközti sávba. Ez a jelenet a három közül a legveszélyesebb, nem sokon múlt, hogy tragédia történjen.

A három különböző helyzet egy közös üzenetet hordoz: közlekedés közben nincs helye a telefonnak. Akár sofőrként, akár gyalogosként használod, egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég ahhoz, hogy tragédia történjen – emlékeztet a portál..