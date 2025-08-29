Vádat emeltek egy volt tiszteletbeli konzul ellen

Vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség egy volt tiszteletbeli konzul és társa ellen korrupciós bűncselekmények miatt. Megkerestük a Központi Nyomozó Főügyészséget, hogy megtudjuk milyen büntetést kértek a volt miniszteri biztosra, de az üggyel kapcsolatban kiadott szűkszavú közleményüknél nem adtak bővebb tájékoztatást.

Azt írták, hogy az ügy fő vádlottja – aki korábban maga is tiszteletbeli konzul volt, majd pedig a tiszteletbeli konzuli tisztviselőkkel való kapcsolattartásért felelős miniszteri biztosi feladatokat látott el – 2015-től a kapcsolataira hivatkozva, pénzért magyar és külföldi személyeknek különböző országokhoz köthető diplomáciai pozíciók megszerzését ígérte.

Három személy visszautasította a volt miniszteri biztos ajánlatát, míg egy negyedik elfogadta azt. A bűncselekményekkel összefüggésben a volt miniszteri biztos 65 millió forint jogtalan előnyre tett szert a vádhatóság szerint, amelynek biztosításáról a nyomozás során az ügyészség intézkedett.