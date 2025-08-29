Ejtették a nyomozást a János Kórház orvosa ellen, aki nem vette észre, hogy el van törve egy tíz hónapos kisfiú combcsontja

A rendőrség megszüntette a nyomozást egy kisfiú ügyében, akinek a törött combcsontját a János Kórházban nem ismerték fel, írja a Blikk.

A szembesítés során a János kórház orvosa korábban beismerte, hogy hibázott, amikor a vizsgálat során nem vette észre, hogy el van törve a tíz hónapos kisfiú combcsontja, mivel röntgenfelvétel nélkül diagnosztizáltak őt.

A nyomozás viszont már nem zajlik ellene, a lap cikke szerint ennek az oka az, hogy a szakértői vélemények ellentmondásainak feloldására elkészített újabb anyag szerint az orvos megfelelően járt el.

Az édesapa szerint igazságtalanság, hogy az orvost, aki az eljárás során elismerte, hogy hibázott, kimentették az eljárásból. A pótmagánvád lehetősége fennáll, de a család anyagi helyzete ezt megnehezíti.

Példátlan eljárási torzulásnak tartom, hogy a hatóság által kirendelt szakértői vélemény és két további kiegészítése alapján a Szent János Kórház mulasztott a kisfiam esetében. Ezzel szemben egy magánszakértő – a gyanúsított költségére készült – véleményét emelték ki, felülírva a korábbiakat

– mondta a Blikknek dr. Galsa Péter, akinek a gyermeke még 2021 decemberében szenvedett combcsonttörést, de a sérülést a János kórházban nem vették észre, így hazaküldték őket.

A gyermek, aki a történtek idején tíz hónapos volt, ma már óvódás.

A János kórház részéről nem kívántak nyilatkozni, de a Blikk szerint a nyomozásban érintett orvos már nem dolgozik a kórházban.