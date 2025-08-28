Meghalt egy idős nő a balatonkenesei strandon csütörtök délután, az értesülést a rendőrség szóvivője, Vajda Eszter erősítette meg a Deltának.

A portál információi szerint a 80 év körüli budapesti nő egyedül ment a Balatonba fürdeni, de kijönni már nem tudott onnan, információk szerint strandolók vették észre a vízben a holttestét.

„Azonnal értesítették a mentőket, majd a szerencsétlenül járt idős nőt a partra vitték. Próbálták újraéleszteni, de nem sikerült. Elsődleges hírek szerint vízbe fulladhatott, de nem kizárt a rosszullét sem” – írják.

Az esettel kapcsolatban kerestük a rendőrséget, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.