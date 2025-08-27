Frontálisan karambolozott egy busz és egy álcázott BMW a Mátrában, nyolcan megsérültek, köztük egy gyerek

Súlyos buszbaleset történt szerda délelőtt a Mátrában, Sástónál. A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a Kékestetőről Gyöngyösre tartó személyautó átsodródott a szabályosan közlekedő busz sávjába és frontálisan nekiütközött.

A balesetben heten, köztük egy gyermek, valamint a buszvezető is megsérült. Azt írták, hogy a buszvezető minden tőle telhetőt megtett, hogy elkerülje az ütközést, de esélye sem volt az érkező autóval szemben. A busz totálkáros lett, és jelentős mennyiségű üzemanyag folyt az úttestre.

A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt, a 24-es út lezárása miatt jelentős fennakadásokra kell számítani.

A Vezess.hu szerint az álcafóliával ellátott autó valószínűleg a BMW debreceni gyárának tesztflottájához tartozott. Nemrég Nyíregyházán is láttak hasonlóan álcázott Neue Klasse iX3-asokat, amelyek nálunk fognak sorozatgyártásba kerülni.

