balesetjászárokszállássegítségnyújtás elmulasztása
Belföld

Elütötte a biciklist, majd otthagyta az árokban

police.hu
admin Kolontár Krisztián
2025. 08. 27. 10:00
police.hu

Elütöttek, majd sorsára hagytak egy biciklist a 3203-as úton. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a 30 éves férfi Jászberény irányából Jászárokszállás felé közlekedett kocsival, mikor a visszapillantó tükrével nekiütközött a vele azonos irányba közlekedő fekvő kerékpárral.

Az ütközéstől a tükör letört, a biciklis pedig az árokba sodródott. A kerékpáros az elsődleges orvosszakértői vélemény szerint könnyű sérülést szenvedett. A gépjárművezető megállás nélkül továbbhajtott.

A rendőrök a bejelentést követően megkezdték a baleset helyszínelését, és a forgalomkorlátozás miatt ott várakozó kocsik között kiszúrták a visszapillantó nélküli járművet, amivel az elkövető visszatért a tett helyszínére. A sofőrt előállították és gyanúsítottként hallgatták ki.

Egy zebrán átkelő kisfiút lélegeztetőgépre kellett tenni, miután elütötték és sorsára hagyták a zebrán. Erről ide kattintva olvashat.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
10 hónap alatt negyven kilót fogyott Nagyházi Lőrinc
Tragédiával végződött egy tejfakasztó buli Akasztón, három évet kértek az elkövetőre
Majka: Nem esnék kétségbe, ha többet nem hagynának fellépni
Otthon Start: a máris tapasztalható drágulás könnyen felemésztheti a program minden előnyét
450 napja nem tesz eleget törvényi kötelezettségének Lázár János korábbi cége, de nem látszik, hogy a NAV fellépne ellene
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik