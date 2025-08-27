Elütötte a biciklist, majd otthagyta az árokban

Elütöttek, majd sorsára hagytak egy biciklist a 3203-as úton. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a 30 éves férfi Jászberény irányából Jászárokszállás felé közlekedett kocsival, mikor a visszapillantó tükrével nekiütközött a vele azonos irányba közlekedő fekvő kerékpárral.

Az ütközéstől a tükör letört, a biciklis pedig az árokba sodródott. A kerékpáros az elsődleges orvosszakértői vélemény szerint könnyű sérülést szenvedett. A gépjárművezető megállás nélkül továbbhajtott.

A rendőrök a bejelentést követően megkezdték a baleset helyszínelését, és a forgalomkorlátozás miatt ott várakozó kocsik között kiszúrták a visszapillantó nélküli járművet, amivel az elkövető visszatért a tett helyszínére. A sofőrt előállították és gyanúsítottként hallgatták ki.

