Elfogatóparancsot adtak ki Kőhalmi Christopher ellen autórablás miatt

Elfogatóparancsot adtak ki a gödöllői rendőrök Kőhalmi Christopher ellen rablás miatt. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint augusztus 22-én este egy férfi késsel megfenyegetett egy embert Dányban, majd megvágta az áldozata kezét, és elvitte az autóját.

A rendelkezésre álló adatok alapján a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatba hozható a képen látható férfi, Kőhalmi Christopher, aki ellen elfogatóparancsot adott ki a rendőrség.

A gödöllői nyomozók azt kérik, hogy aki a férfi tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2897 telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán vagy a 112 központi segélyhívó számon.