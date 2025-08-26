bűnügydányrablásautó
Belföld

Elfogatóparancsot adtak ki Kőhalmi Christopher ellen autórablás miatt

admin Kolontár Krisztián
2025. 08. 26. 12:08

Elfogatóparancsot adtak ki a gödöllői rendőrök Kőhalmi Christopher ellen rablás miatt. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint augusztus 22-én este egy férfi késsel megfenyegetett egy embert Dányban, majd megvágta az áldozata kezét, és elvitte az autóját.

A rendelkezésre álló adatok alapján a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatba hozható a képen látható férfi, Kőhalmi Christopher, aki ellen elfogatóparancsot adott ki a rendőrség.

A gödöllői nyomozók azt kérik, hogy aki a férfi tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2897 telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán vagy a 112 központi segélyhívó számon.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kell a turul, de csak számlára, egy év után jelentkezett a bronzszobrot megrendelő polgármester
Hal a tortán: Nagyházi Lőrinc nem teljesítette Gáspár Bea nehezítését
Baráti segítséggel akarta kijátszani az apasági tesztet egy férfi Nagy-Britanniában
Változás az RTL Reggeliben: három új műsorvezető érkezik, hárman pedig otthagyják a műsort
Hack Péter: Rosszabbul járhat Renner Erika zaklatója, ha nem beszámítható
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik