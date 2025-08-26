Egy hétig vádakat szórtak egymásra szeretőkről, feketepénzekről, autókról, aztán jött Lezsák parancsa, és kitört a béke

Mintegy varázsütésre, egyetlen nap alatt véget ért Kiskunfélegyházán a Nemzeti Fórum színeiben megválasztott Csányi József és a városi képviselő-testület többségét alkotó Nemzeti Fórum frakció elkeseredett harca.

Mint azt a 24.hu is megírta, Csányi, akit egy éve 76,5 százalékos többséggel választottak meg a harmadik ciklusára, július elején mondott le. A megüresedett posztra októberre írták ki az időközi választást, amelyre a múlt héten bejelentkezett a fórumos Balla László is, aki alpolgármesterként Csányi helyettese volt.

Balla rövid idő alatt összegyűjtötte az induláshoz szükséges aláírásokat, és közben megkezdte a kampányát azzal, hogy kitálalt korábbi főnökéről. Az alpolgármester a frakció támogatásával szeretőkről, gyanús bevételekről, visszaélésszerű hivatali autóbeszerzésről írt nyilvánosan és arról is, hogy az önkormányzatban, a jegyzőtől az alsóbb vezetőkig, mindenki arra készült, hogy felmond, mert nem bírtak együtt dolgozni a polgármesterrel.

Pénteken Csányi is bejelentette, hogy nem hagyja annyiban, és függetlenként elindul a posztért. Ő sem kímélte korábbi képviselőtársait. Azt állította, hogy anyagi és hatalmi érdekből kényszerítették őt, hogy mondjon le. A bejelentését a város egyik közterén jelentős tömeg előtt tette meg, ami azt mutatta, hogy botrányai és lemondása ellenére népszerű maradt a lakosság körében.

A helyzetet látva Lezsák Sándor, a térség országgyűlési képviselője, a Fidesszel szövetséges Nemzeti Fórum elnöke közleményben jelentette be, hogy megkérte Balla László alpolgármestert, hogy lépjen vissza a polgármester-jelölti küzdelemtől, mert a Nemzeti Fórum nem kampányolhat Csányi ellen. Balla ezt még aznap meg is tette.

Csányi József kedden délelőtt jelentetett meg egy közleményt a Félegyházai Közlönyben. Ebben már arról volt szó, hogy megtörténtek az első egyeztetések a frakcióval, és tisztázódott, hogy félrevezették a képviselőket.

A helyzet tisztázásával lehetőség nyílik arra, hogy a korábbi együttműködésünk tovább folytatódjon és a valóban fontos dolgokra tudjunk koncentrálni, hiszen legfőbb feladatunk Félegyháza jövője és az itt élők biztonsága, nyugalma és a város fejlődése

– írta Csányi, hozzátéve, hogy gőzerővel folytatja a kampányt, hogy újra a városért dolgozhasson.