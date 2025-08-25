Újraindul posztjáért a váratlanul lemondott kiskunfélegyházi polgármester

Kitört a káosz a Nemzeti Fórum körül Kiskunfélegyházán: a Lezsák Sándor vezette szervezet az egymásnak ellenmondó nyilatkozataival alaposan feladta a leckét város lakosságának, amennyiben megpróbálnak eligazodni a tavaly még fórumos színekben megválasztott polgármester lemondása után kialakult helyzetben.

Csányi József, akit egy éve 76,5 százalékos többséggel választottak meg a harmadik ciklusára, július elején mondott le. A nyilvánosság elé azonban nem állt ki, visszalépéséről a szintén fórumos Balla László alpolgármester tájékoztatta a helyi nyilvánosságot. Balla azt állította, hogy Csányi az üzleti életben folytatja, a város közéletében ezután csak tanácsadóként vesz részt.

Az okokról senki sem beszélt, viszont az a tisztázatlan helyzetben logikusnak tűnt, hogy Balla alpolgármester lesz a Nemzeti Fórum polgármesterjelöltje az október 12-ére kiírt időközi választáson. A kiskunsági városban teljes a Fidesszel szövetséges szervezet dominanciája, 2024-ben ők nyerték el mind a tíz egyéni körzetben a képviselői mandátumot.

Balla a jelöltsége bejelentésekor már egészen más hangnemben beszélt Csányiról, teljes lendülettel ment neki. De nem csak ő. A frakciótagok teljes létszámban, közleményben fogalmaztak meg súlyos vádakat a korábbi társukról, főnökükről.