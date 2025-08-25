időjárászabarhideg
Belföld

Több helyen két foknál is hűvősebb volt ma reggel

Fülöp Dániel Mátyás / 24.hu
24.hu
2025. 08. 25. 09:35
Fülöp Dániel Mátyás / 24.hu

Megidézte az őszt a hétfő reggel: Zabarban és Lénárddarócon is 1,7 fokig ment le a hőmérő higanyszála, írja a HungaroMet Zrt. Facebook-oldalán. A posztban hozzátették: ez az érték nagyon közel van a mai napra vonatkozó hidegrekordhoz (1,5 fok; 1980; Nagykanizsa), amely egyébként a legalacsonyabb augusztusi hidegrekord.

A bejegyzésben hozzátették: a jelenlegi hiteles adatsor alapján az 1,7 fok az összes többi augusztusi napon hidegrekordnak számítana – igaz, augusztus 28. esetében nem önállóan, de még akkor is beállításra kerülne az aznapra vonatkozó minimum rekordja (1,7 fok; 2012; Zabar).

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Előtte-utána: három év után szabadult Herszon volt polgármestere az orosz fogságból
Peller Anna: Hogy milyen a testem, az maradjon meg a szűk családi körnek
J. D. Vance: Putyin elismerte, hogy nem tud bábkormányt ültetni Kijev élére
Lavrov: elismerjük Zelenszkijt a rezsim vezetőjének, készek vagyunk tárgyalni vele
Egy 150 éves rendszert szedett szét az Orbán-kormány, hiányoznak az öntözés közösségi fejlesztései
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik