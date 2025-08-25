Több helyen két foknál is hűvősebb volt ma reggel

Megidézte az őszt a hétfő reggel: Zabarban és Lénárddarócon is 1,7 fokig ment le a hőmérő higanyszála, írja a HungaroMet Zrt. Facebook-oldalán. A posztban hozzátették: ez az érték nagyon közel van a mai napra vonatkozó hidegrekordhoz (1,5 fok; 1980; Nagykanizsa), amely egyébként a legalacsonyabb augusztusi hidegrekord.

A bejegyzésben hozzátették: a jelenlegi hiteles adatsor alapján az 1,7 fok az összes többi augusztusi napon hidegrekordnak számítana – igaz, augusztus 28. esetében nem önállóan, de még akkor is beállításra kerülne az aznapra vonatkozó minimum rekordja (1,7 fok; 2012; Zabar).